ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вернутся через три дня. SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж

Новина українською →
США, Четверг 16 сентября 2021 03:04
Вернутся через три дня. SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж Фото: SpaceX отправила в космос гражданский экипаж (twitter.com/johnkrausphotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Гражданские астронавты будут находиться на околоземной орбите в течение трех дней, а затем вернутся на Землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию SpaceX.

Многоразовая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon успешно взлетела с космодрома в Космическом центре Кеннеди. На борту корабля находятся четверо пассажиров, которые не являются профессиональными астронавтами.

Миссию, которая получила название Inspiration4, инициировал и оплатил американский бизнесмен Джаред Айзекман. Он также находится на корабле Crew Dragon.

Кто вошел в экипаж Crew Dragon

  • Джаред Айзекман - основатель и руководитель компании Shift4 Payments (капитан корабля);
  • Сиан Проктор - педагог (пилот корабля);
  • Хейли Арсено - помощница врача из детского исследовательского госпиталя (бортовой врач корабля);
  • Кристофер Семброски - ветеран Военно-воздушных сил США (бортовой инженер корабля).

Куда летят и когда вернутся

Корабль Crew Dragon должен подняться на орбиту, которая находится выше Международной космической станции и выше орбиты телескопа Hubble. Каждые 90 минут корабль будет делать один оборот вокруг Земли. Еще ни один гражданский экипаж космического корабля не поднимался так высоко.

На Землю корабль Crew Dragon должен вернуться через три дня. Корабль с пассажирами должен приводниться в Атлантическом океане.

Вернутся через три дня. SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX Космический корабль Запуск ракеты в космос
NEWS
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине