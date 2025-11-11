UA

Німецьку держкомпанію зобов'язали розірвати контракт на постачання СПГ із Росії

Ілюстративне фото: компанія Німеччини має припинити купівлю CПГ у Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мінекономіки Німеччини вимагає від німецької компанії SEFE, яка є колишнім підрозділом "Газпрому", припинити контракт на постачання російського СПГ.

Про це йдеться в заяві німецького Мінекономіки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відомство вказало, що SEFE може розірвати контракт на постачання СПГ з Росії шляхом оголошення форс-мажору. Це юридичне застереження, що дає змогу компаніям звільнятися від контрактних зобов'язань, може бути застосовано на тлі останніх санкцій ЄС проти Москви і плану блоку щодо відмови від російського СПГ.

Скандал із контрактом на постачання СПГ

Нагадаємо, SEFE, офіційна назва якої - Securing Energy for Europe GmbH, вже критикували за дотримання довгострокового контракту на поставку СПГ із заводу Ямал у Сибіру.

Згідно з попередніми даними, вартість розірвання контракту може скласти приблизно 10 мільярдів євро (11,6 мільярда доларів).

Минулого місяця компанія заявляла, що оцінить наслідки останніх санкцій для контракту, але поки що не вживала жодних дій.

У Мінекономіки Німеччини стверджують, імпортна домовленість передбачає постачання 2,9 мільйона тонн СПГ на рік і діє до 2040 року, без можливості дострокового розірвання.

Заборона на імпорт СПГ

Нагадаємо, кілька тижнів тому Європейський Союз запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Обмеження, зокрема, передбачають повну відмову від купівлі російського скрапленого природного газу.

Тепер усі країни ЄС мають відмовитися від російського СПГ до кінця 2026 року.

