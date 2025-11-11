Німецьку держкомпанію зобов'язали розірвати контракт на постачання СПГ із Росії

Відомство вказало, що SEFE може розірвати контракт на постачання СПГ з Росії шляхом оголошення форс-мажору. Це юридичне застереження, що дає змогу компаніям звільнятися від контрактних зобов'язань, може бути застосовано на тлі останніх санкцій ЄС проти Москви і плану блоку щодо відмови від російського СПГ.

Скандал із контрактом на постачання СПГ

Нагадаємо, SEFE, офіційна назва якої - Securing Energy for Europe GmbH, вже критикували за дотримання довгострокового контракту на поставку СПГ із заводу Ямал у Сибіру.

Згідно з попередніми даними, вартість розірвання контракту може скласти приблизно 10 мільярдів євро (11,6 мільярда доларів).

Минулого місяця компанія заявляла, що оцінить наслідки останніх санкцій для контракту, але поки що не вживала жодних дій.

У Мінекономіки Німеччини стверджують, імпортна домовленість передбачає постачання 2,9 мільйона тонн СПГ на рік і діє до 2040 року, без можливості дострокового розірвання.