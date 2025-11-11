RU

Немецкую госкомпанию обязали разорвать контракт на поставки СПГ из России

Иллюстративное фото: компания Германии должна прекратить покупку СПГ у России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Минэкономики Германии потребовало от немецкой компании SEFE, которая является бывшим подразделением "Газпрома", прекратить контракт на поставку российского СПГ.

Об этом сказано в заявлении немецкого Минэкономики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ведомство указало, что SEFE может разорвать контракт на поставки СПГ из России путем объявления форс-мажора. Эта юридическая оговорка, позволяющая компаниям освобождаться от контрактных обязательств, может быть применена на фоне последних санкций ЕС против Москвы и плана блока по отказу от российского СПГ.

Скандал с контрактом на поставки СПГ

Напомним, SEFE, официальное название которой - Securing Energy for Europe GmbH, уже критиковали за соблюдение долгосрочного контракта на поставку СПГ с завода Ямал в Сибири.

Согласно предварительным данным, стоимость расторжения контракта может составить примерно 10 миллиардов евро (11,6 миллиарда долларов). 

В прошлом месяце компания заявляла, что оценит последствия последних санкций для контракта, но пока не предпринимала никаких действий.

В Минэкономики Германии утверждают, импортная договоренность предусматривает поставки 2,9 миллиона тонн СПГ в год и действует до 2040 года, без возможности досрочного расторжения.

Запрет на импорт СПГ

Напомним, несколько недель назад Европейский Союз ввел 19-й пакет санкций против России.

Ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от покупки российского сжиженного природного газа.

Теперь все страны ЕС должны отказаться от российского СПГ до конца 2026 года.

