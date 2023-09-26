У німецькому суспільстві немає втоми від підтримки України, - Бербок

Глава МЗС розповіла, що в наш час висока інфляція є глобальною проблемою, і це стосується не лише Німеччини, але й всього світу. Крім того, німецька економіка в минулому була значною мірою залежною від постачань російської нафти і газу.

Бербок зазначила, що від початку російського вторгнення в Україну переважна більшість німців, європейців розуміли, що на місці українців, могли б бути вони. На питання, чи відчувається в Німеччині внутрішня "втома від України" на тлі економічних негараздів, міністерка відповіла: "Ні".

"У такі часи ви повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, мир. Але ви повинні пояснити людям, чому ми повинні це робити. Ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити", - розповіла міністр.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Останні кілька в Бундестазі обговорюють постачання далекобійних ракет Taurus Києву. Ще 15 вересня глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розповідав, що рішення про передачу можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів.

При цьому в Бундестазі заявляли, що постачання блокує лише канцлер Олаф Шольц. За інформацією Bild, українським військовим знадобиться близько трьох місяців, щоб навчиться запускати ракети Taurus.