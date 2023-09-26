В немецком обществе нет усталости от поддержки Украины, - Бербок

Глава МИД рассказала, что в настоящее время высокая инфляция является глобальной проблемой, и это касается не только Германии, но и всего мира. Кроме того, немецкая экономика в прошлом была в значительной степени зависима от поставок российской нефти и газа.

Бербок отметила, что с начала российского вторжения в Украину подавляющее большинство немцев, европейцев понимали, что на месте украинцев могли бы быть они. На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических проблем, министерша ответила: "Нет".

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. Вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то , что мы пытаемся делать", – рассказала министр.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

Последние несколько в Бундестаге обсуждают поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. Еще 15 сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказывал, что решения о передаче могут быть приняты в течение одной-двух недель.

При этом в Бундестаге заявляли, что поставки блокирует только канцлер Олаф Шольц. По информации Bild, украинским военным понадобится около трех месяцев, чтобы научиться запускать ракеты Taurus.