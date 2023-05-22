Німецький виробник шин Continental продав свої активи та покинув ринок у РФ

Про закриття угоди з продажу бізнесу стало відомо сьогодні. Покупцем виступив російський холдинг S8 Capital. Ціна угоди не розголошується.

Зазначається, що підприємство відкрили в червні 2014 року під Калугою. Воно створило близько 1100 робочих місць. На заводі виробляли автомобільні шини та різні комплектуючі. У 2014 році Continental повідомляла, що інвестувала в завод 24 млн євро

Continental AG

Німецький виробник шин і автокомпонентів. Компанія займає 2-е місце в Європі та 4-е на світовому ринку з виробництва шин.

Заводи компанії розташовані в Німеччині, Бельгії, Чилі, Франції, Великій Британії, Португалії, Швеції, Люксембурзі, Чехії, Туреччині, Іспанії та США. Continental у 2005 році виготовила 10,6 млн шин для легкових автомобілів і 6,7 млн - для вантажних.