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Страхова компанія Allianz продала свої активи у Росії

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Росія, Четвер 18 травня 2023 21:45
Страхова компанія Allianz продала свої активи у Росії Фото: Allianz (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Німецька страхова компанія Allianz завершила операцію з продажу своїх активів у Росії. Наразі ними володіє місцева фірма "Інтерхолдинг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Allianz Росія, яку приводить Reuters.

Після тривалого процесу узгодження Allianz продала повний контроль над своїм російським портфелем Zetta Insurance Group. Allianz у листопаді заявила, що угода відкладається регулюючими органами РФ.

Allianz припинила приймати нові замовлення в Росії невдовзі після того, як РФ вторглася до України.

Компанія заявила, що збереже 49,9% акцій свого російського бізнесу, але припинить участь в операційній діяльності підрозділу. У компанії підкреслили, що продаж активів призведе до скорочення чистого прибутку Allianz на 400 млн євро.

Allianz

Найбільша німецька страхова компанія та одна з найбільших у світі, що входить до списку системно значущих для світової економіки

У 2021 році компанія займала 38 місце у Fortune Global 500. Компанія - компонент фондового ринку Європейського індексу Stoxx 50.

Нагадаємо, що один із найбільших у світі виробників сільгосптехніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.

Крім того, ми писали, що Hitachi Energy оголосила про завершення продажу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

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