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Немецкий производитель шин Continental продал свои активы и покинул рынок в РФ

Фото: Continental (rbc ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental продал завод под Калугой и покинул российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

О закрытии сделки по продаже бизнеса стало известно сегодня. Покупателем выступил русский холдинг S8 Capital. Цена сделки не разглашается.

Отмечается, что предприятие было открыто в июне 2014 года под Калугой. Оно создало около 1100 рабочих мест. На заводе производили автомобильные шины и разные комплектующие. В 2014 году Continental сообщала, что инвестировала в завод 24 млн. евро

Continental AG

Немецкий производитель шин и автокомпонентов. Компания занимает 2-е место в Европе и 4-е место на мировом рынке по производству шин.

Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании и США. Continental в 2005 году произвела 10,6 млн шин для легковых автомобилей и 6,7 млн - для грузовых.

Напомним, что немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Владелец "Яндекса" планирует продать свои активы в РФ и уже получил ряд заявок от местных олигархов. Активы оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов.

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