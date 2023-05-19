Власник "Яндекса" хоче продати частку своїх активів та покинути ринок РФ, - Reuters
Власник "Яндекса" планує продати свої активи у РФ і вже отримав низку заявок від місцевих олігархів. Активи оцінюються приблизно у 14 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Серед претендентів на участь у торгах беруть участь олігархи Володимир Потанін (генеральний директор "Норнікеля" - ред.) та Вагіт Алекперков (співзасновник "Лукойлу" - ред.).
Іншими потенційними претендентами є основний акціонер "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов та державний банк ВТБ. Також покупкою активів "Яндекса" зацікавився колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович та бізнесмен Олександр Абрамов.
Yandex NV (материнська компанія – ред.) вирішила відмовитися від свого основного бізнесу в Росії. Компанія розвиватиме чотири нові підрозділи на міжнародному рівні.
"Яндекс"
Транснаціональна компанія в галузі інформаційних технологій, чия головна юридична особа зареєстрована в Нідерландах, що володіє однойменною системою пошуку в інтернеті, інтернет-порталом та веб-службами у кількох країнах.
Найбільш помітне становище займає на ринках Росії, Білорусі та Казахстану. Головною компанією холдингу є зареєстроване у Нідерландах у 2004 році акціонерне товариство Yandex N.V.
Нагадаємо, що нещодавно Україна офіційно ввела санкції проти низки російських IT-компаній. До списку потрапили "Компания ВК", "Яндекс" та "1С".
Фондова біржа Nasdaq повідомила російську інтернет-компанію "Яндекс" та компанію електронної комерції Ozon про те, що їхні акції будуть виключені з лістингу через рік після того, як торги їхніми цінними паперами були припинені.
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