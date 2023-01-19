Німецький виробник готовий передати Україні 100 бойових танків, включно з Leopard, - ЗМІ

За таких умов Бундесверу не довелося б відмовлятися від власного озброєння.

Повідомляється, що Rheinmetall може закупити та модернізувати велику двозначну кількість британських танків в Омані. Вони можуть бути передані Україні пізніше цього року.

Окрім Challenger, Rheinmetall також пропонує постачати Leopard 1 і Leopard 2, стандартну зброю Бундесверу. Повідомляється, що зі старішої моделі Leopard 1 20 основних бойових танків можуть бути переобладнані та продані цього року та ще 80 протягом 20 місяців.

Також повідомляється, що Фленсбурзька збройна компанія FFG також має на складі Leopard 1 і може модернізувати їх для України. При цьому поки не зрозуміло, якою мірою основний виробник Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) може брати участь у можливій поставці.

Нагадаємо, Шольц може погодитись передати Україні танки Leopard 2, якщо США постачатимуть Abrams.

До того ж, Польща може передати танки Leopard Україні не очікуючи на рішення Німеччини.

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