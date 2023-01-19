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Немецкий производитель готов передать Украине 100 боевых танков, включая Leopard, - СМИ

Фото: немецкий производитель готов передать Украине 100 боевых танков, включая Leopard (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

В таких условиях Бундесверу не пришлось бы отказываться от собственного вооружения.

Сообщается, что Rheinmetall может закупить и модернизировать большое двузначное количество британских танков в Омане. Они могут быть переданы Украине позже в этом году.

Кроме Challenger, Rheinmetall также предлагает поставлять Leopard 1 и Leopard 2, стандартное оружие Бундесвера. Сообщается, что из более старой модели Leopard 1 20 основных боевых танков могут быть переоборудованы и проданы в этом году и еще 80 в течение 20 месяцев.

Также сообщается, что у Фленсбургской вооруженной компании FFG также есть Leopard 1 и она может модернизировать их для Украины. При этом пока неясно, в какой степени основной производитель Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) может участвовать в возможных поставках.

Напомним, Шольц может согласиться передать Украине танки Leopard 2, если США будут поставлять Abrams.

К тому же, Польша может передать танки Leopard Украине не ожидая решения Германии.

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