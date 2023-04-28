Німецький виробник електроніки Bosch продав частину активів у Росії

Німецька технологічна група Bosch продала виробничі та адміністративні приміщення на одному зі своїх майданчиків у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Bosch, яку приводить Reuters.
Новим власником є холдингова компанія S8 Capital, яка планує провести ребрендинг цих майданчиків упродовж шести місяців. Раніше S8 Capital придбала російський бізнес-виробник ліфтів Otis.
S8 Capital повідомила, що угода Bosch включає 100% частку в трьох підприємствах Bosch - заводі з виробництва свічок запалювання, заводі з виробництва електроінструментів і виробництві опалювальних котлів в місті Енгельс.
"Угода завершена і найближчими днями буде офіційна реєстрація нового акціонера. Вирішили зберегти деталі угоди в таємниці", - сказав представник Bosch.
У компанії Bosch заявили, що санкції, зокрема щодо заводу в Енгельсі, перервали більшу частину її бізнесу з російськими клієнтами в РФ. Bosch також має два незайняті виробничі майданчики у Санкт-Петербурзі та Самарі.
Bosch
Німецька електротехнічна та машинобудівна фірма, виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки.
Компанія Bosch була заснована у 1886 році Робертом Бошем у місті Штутгарт як "Майстерня точної механіки та електротехніки". Особлива основоположна структура Групи компаній Bosch гарантує її фінансову незалежність та свободу підприємництва.
Нагадаємо, що компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у Росії. Відповідний дозвіл вона отримала від влади країни-агресора.
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