Німецький виробник електроніки Bosch продав частину активів у Росії

Новим власником є холдингова компанія S8 Capital, яка планує провести ребрендинг цих майданчиків упродовж шести місяців. Раніше S8 Capital придбала російський бізнес-виробник ліфтів Otis.

S8 Capital повідомила, що угода Bosch включає 100% частку в трьох підприємствах Bosch - заводі з виробництва свічок запалювання, заводі з виробництва електроінструментів і виробництві опалювальних котлів в місті Енгельс.

"Угода завершена і найближчими днями буде офіційна реєстрація нового акціонера. Вирішили зберегти деталі угоди в таємниці", - сказав представник Bosch.

У компанії Bosch заявили, що санкції, зокрема щодо заводу в Енгельсі, перервали більшу частину її бізнесу з російськими клієнтами в РФ. Bosch також має два незайняті виробничі майданчики у Санкт-Петербурзі та Самарі.

Bosch

Німецька електротехнічна та машинобудівна фірма, виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки.

Компанія Bosch була заснована у 1886 році Робертом Бошем у місті Штутгарт як "Майстерня точної механіки та електротехніки". Особлива основоположна структура Групи компаній Bosch гарантує її фінансову незалежність та свободу підприємництва.