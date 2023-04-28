Немецкий производитель электроники Bosch продал часть активов в России

Немецкая технологическая группа Bosch продала производственные и административные помещения на одной из площадок в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Bosch, которое приводит Reuters.
Новым владельцем является холдинговая компания S8 Capital, которая планирует провести ребрендинг этих площадок в течение шести месяцев. Ранее S8 Capital приобрела российский бизнес-производитель лифтов Otis.
S8 Capital сообщила, что соглашение Bosch включает 100% долю в трех предприятиях Bosch - заводе по производству свечей зажигания, заводе по производству электроинструментов и производству отопительных котлов в городе Энгельс.
"Соглашение завершено и в ближайшие дни будет официальная регистрация нового акционера. Решили сохранить детали соглашения в тайне", - сказал представитель Bosch.
В компании Bosch заявили, что санкции, в том числе в отношении завода в Энгельсе, прервали большую часть ее бизнеса с российскими клиентами в РФ. Bosch также имеет две незанятые производственные площадки в Санкт-Петербурге и Самаре.
Bosch
Немецкая электротехническая и машиностроительная фирма, изготовитель электромеханической индустриальной и бытовой техники.
Компания Bosch была основана в 1886 году Робертом Бошем в городе Штутгарт как "Мастерская точной механики и электротехники". Особая основополагающая структура Группы компаний Bosch гарантирует ее финансовую независимость и свободу предпринимательства.
Напомним, что компания Inditex, владеющая магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от властей страны-агрессора.
Также мы писали, что Raiffeisen Bank рассматривает возможность отделения бизнеса компании в России.
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