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Німецький "весняний пакет" допомоги для України вже в дорозі, - Пісторіус

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький "весняний пакет" військової допомоги для України вже в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Також Пісторіус висловився щодо очікувань від війни в Україні. Німецький міністр вважає, що найближчим часом бойові дії не закінчаться.

"У короткостроковій перспективі ні Україна, ні Росія навряд чи здатні здобути перемогу, тому важливо розставити правильні акценти при запланованих постачаннях озброєнь Києву, щоб він зміг ефективно оборонятися від російської агресії", - сказав він.

За словами Пісторіуса, пріоритетом зараз є зміцнення української ППО та постачання боєприпасів. При цьому він зазначив, що зараз до передачі готуються 14 танків від Німеччини та ще три – від Португалії.

Подальші постачання танків Leopard іншими країнами поки що не обговорюються, додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший батальйон Leopard 2, який зазвичай складається з 31 танка, можуть доставити в Україну в березні або квітні цього року.

Як відомо, 7 лютого у Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня. Крім того, Берлін пообіцяв передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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