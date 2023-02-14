Немецкий "весенний пакет" помощи для Украины уже в пути, - Писториус

Также Писториус высказался относительно ожиданий от войны в Украине. Немецкий министр считает, что в ближайшее время боевые действия не окончатся.

"В краткосрочной перспективе ни Украина, ни Россия вряд ли способны одержать победу, поэтому важно расставить правильные акценты при планируемых поставках вооружений Киеву, чтобы он смог эффективно обороняться от российской агрессии", - сказал он.

По словам Писториуса, приоритетом сейчас является укрепление украинской ПВО и снабжение боеприпасами. При этом он отметил, что в настоящий момент к передаче готовятся 14 танков от Германии и еще три - от Португалии.

Дальнейшие поставки танков Leopard другими странами пока не обсуждаются, добавил он.