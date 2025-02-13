Німецький стартап планує поставити Україні ще 6 тисяч дронів з ШІ, - ЗМІ

Уперше про поставку дронів на ШІ від фірми Helsing стало відомо ще у листопаді 2024-го. Повідомлялось, що ЗСУ передадуть чотири тисячі дронів типу HF-1.

Тепер ЗМІ пишуть, що Helsing планує передати Україні ще шість тисяч вдосконалених дронів нового типу HX-2. На сайті виробника зазначається, що безпілотники вже виробляють у Німеччині, а "закладене в них програмне забезпечення вже зараз використовують в Україні".

HF-1 були спільною розробкою України та Німеччини, а HX-2 - тільки німецькою. З посиланням на Bild, DW додає, що дальність польоту дронів-камікадзе становить до 100 кілометрів, їх маса - 12 кілограмів, а швидкість - до 220 км/год.

"Такі дрони можуть атакувати танки, артилерійські знаряддя, піхоту, командні пункти противника. Завдяки ШІ безпілотник практично невразливий для засобів радіоелектронної боротьби і глушіння: він самостійно знаходить шлях навіть у погану погоду і може заходити на удар автономно, без зв'язку з оператором", - відзначає DW.