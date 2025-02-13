Немецкий стартап планирует поставить Украине еще 6 тысяч дронов с ИИ, - СМИ

Впервые о поставке дронов на ИИ от фирмы Helsing стало известно еще в ноябре 2024-го. Сообщалось, что ВСУ передадут четыре тысячи дронов типа HF-1.

Теперь СМИ пишут, что Helsing планирует передать Украине еще шесть тысяч усовершенствованных дронов нового типа HX-2. На сайте производителя отмечается, что беспилотники уже производят в Германии, а "заложенное в них программное обеспечение уже сейчас используют в Украине".

HF-1 были совместной разработкой Украины и Германии, а HX-2 - только немецкой. Со ссылкой на Bild, DW добавляет, что дальность полета дронов-камикадзе составляет до 100 километров, их масса - 12 килограммов, а скорость - до 220 км/ч.

"Такие дроны могут атаковать танки, артиллерийские орудия, пехоту, командные пункты противника. Благодаря ИИ беспилотник практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы и глушения: он самостоятельно находит путь даже в плохую погоду и может заходить на удар автономно, без связи с оператором", - отмечает DW.