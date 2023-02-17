Німецький розвідник міг передавати РФ інформацію про HIMARS для ЗСУ, - ЗМІ

Зазначається, що навесні минулого року російські спецслужби через посередника Артура Є. доручили Карстену Л. перехопити та передати точні дані GPS американських систем HIMARS та німецьких систем ППО IRIS-T, які США та ФРН поставили Збройним силам України.

За словами співрозмовників видання, цю інформацію, швидше за все, передати не вдалося.

Spiegel повідомляє, що Карстен Л. був затриманий наприкінці грудня 2022 року. За даними ЗМІ, він працював у аналітичному відділі Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Підозрюваний мав доступ до отриманої під час прослуховування інформації, якою із розвідкою ділилися інші західні спецслужби.

Артура Є. було затримано 22 січня за підозрою в держзраді та контактах з російськими спецслужбами. За словами Генпрокуратури ФРН, Карстен Л. видобував секретні дані, а Артур Є. потім доставив їх до Росії.