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Немецкий разведчик мог передавать РФ информацию про HIMARS для ВСУ, - СМИ

Фото: Немецкий разведчик мог передавать РФ информацию о HIMARS для ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии мог попытаться передать данные о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Отмечается, что весной прошлого года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. перехватить и передать точные данные GPS американских систем HIMARS и немецких систем ПВО IRIS-T, поставленных США и ФРГ Вооруженным силам Украины.

По словам собеседников, эту информацию, скорее всего, передать не удалось.

Spiegel сообщает, что Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По данным СМИ, он работал в аналитическом отделе Федеральной разведывательной службы Германии. Подозреваемый получил доступ к полученной во время прослушивания информации, которой с разведкой делились другие западные спецслужбы.

Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По словам Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем доставил их в Россию.

Напомним, что гражданин Германии Артур Э. во время двух поездок в Москву передал Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) секретную информацию, в том числе о потерях РФ в Украине, полученную от сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л.

В декабре в Германии задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND), подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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