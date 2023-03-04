Німецький Rheinmetall хоче купити 96 танків Leopard 1 в Швейцарії для України, - ЗМІ

Зазначається, що танки можуть бути вживаними та неробочими.

"Скоріш за все, Ruag купив танки в Італії у 2016 році, і вони досі там", - йдеться у матеріалі.

Представник Ruag повідомив, що Rheinmetall хотів би купити бойові машини і дав зрозуміти, що їх буде доставлено в Україну після ремонту. Цю ідею представник Ruag вже обговорив з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань та отримав негативну відповідь.

"Однак вважається, що угода все ж таки може відбутися. Скоріш за все, її обговорить Федеральна рада Швейцарії", - додали у Sky News.

Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у сучасних танків Leopard 2. Старіші моделі також не так добре броньовані.