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Німецький Rheinmetall хоче купити 96 танків Leopard 1 в Швейцарії для України, - ЗМІ

Фото: Leopard 1 (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче купити 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag для відправки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger.

Зазначається, що танки можуть бути вживаними та неробочими.

"Скоріш за все, Ruag купив танки в Італії у 2016 році, і вони досі там", - йдеться у матеріалі.

Представник Ruag повідомив, що Rheinmetall хотів би купити бойові машини і дав зрозуміти, що їх буде доставлено в Україну після ремонту. Цю ідею представник Ruag вже обговорив з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань та отримав негативну відповідь.

"Однак вважається, що угода все ж таки може відбутися. Скоріш за все, її обговорить Федеральна рада Швейцарії", - додали у Sky News.

Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у сучасних танків Leopard 2. Старіші моделі також не так добре броньовані.

Нагадаємо, що Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.

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