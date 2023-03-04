Немецкий Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 в Швейцарии для Украины, - СМИ

Отмечается, что танки могут быть использованы и нерабочими.

"Скорее всего, Ruag купил танки в Италии в 2016 году, и они все еще там", - говорится в материале.

Представитель Ruag сообщил, что Rheinmetall хотел бы купить боевые машины и дал понять, что они будут доставлены в Украину после ремонта. Эту идею представитель Ruag уже обсудил с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам и получил отрицательный ответ.

"Однако считается, что сделка все-таки может состояться. Скорее всего, ее обсудит Федеральный совет Швейцарии", - добавили в Sky News.

Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая менее мощная, чем у современных танков Leopard 2. Более старые модели не так хорошо бронированы.