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Немецкий Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 в Швейцарии для Украины, - СМИ

Фото: Leopard 1 (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской оборонной фирмы Ruag для отправки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Отмечается, что танки могут быть использованы и нерабочими.

"Скорее всего, Ruag купил танки в Италии в 2016 году, и они все еще там", - говорится в материале.

Представитель Ruag сообщил, что Rheinmetall хотел бы купить боевые машины и дал понять, что они будут доставлены в Украину после ремонта. Эту идею представитель Ruag уже обсудил с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам и получил отрицательный ответ.

"Однако считается, что сделка все-таки может состояться. Скорее всего, ее обсудит Федеральный совет Швейцарии", - добавили в Sky News.

Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая менее мощная, чем у современных танков Leopard 2. Более старые модели не так хорошо бронированы.

Напомним, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

Швейцарская партия FDP предложила правительству оказать помощь Украине с танками Leopard.

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