Немецкий Deutsche Bank сворачивает остатки своих ИТ-операций в России, - FT

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, в начале полномасштабного российского вторжения в центрах Deutsche Bank работало 1500 человек. Они отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения.

При этом в 2022 году банк перевел около 700 из них в новый технологический центр в Берлине. А оставшимся работать - предложил пакеты добровольных увольнений, которые могут быть приняты в течение полугода.

Отметим, Deutsche Bank пока не принял официального решения о полном закрытии своих ИТ-операций в России. Однако, как рассказали сотрудники, этот шаг считается завершенным делом.

"Мы продолжаем снижать риски наших операций в Российском технологическом центре и расширили варианты, доступные для наших сотрудников, включая увольнение по взаимному согласию, а также переезд и оставление на платформе", - говорится в заявлении банка.