ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкий Deutsche Bank сворачивает остатки своих ИТ-операций в России, - FT

Новина українською →
Россия, Среда 12 апреля 2023 22:21
Немецкий Deutsche Bank сворачивает остатки своих ИТ-операций в России, - FT Фото: Немецкий Deutsche Bank сворачивает остатки своих ИТ-операций в России (twitter/voanews)
Автор: Наталья Кава

Deutsche Bank сворачивает оставшиеся центры программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. Банк планирует уволить 500 работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, в начале полномасштабного российского вторжения в центрах Deutsche Bank работало 1500 человек. Они отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения.

При этом в 2022 году банк перевел около 700 из них в новый технологический центр в Берлине. А оставшимся работать - предложил пакеты добровольных увольнений, которые могут быть приняты в течение полугода.

Отметим, Deutsche Bank пока не принял официального решения о полном закрытии своих ИТ-операций в России. Однако, как рассказали сотрудники, этот шаг считается завершенным делом.

"Мы продолжаем снижать риски наших операций в Российском технологическом центре и расширили варианты, доступные для наших сотрудников, включая увольнение по взаимному согласию, а также переезд и оставление на платформе", - говорится в заявлении банка.

Напомним, крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank перевел своих IT-специалистов, работавших на территории России, в Берлин. В ФРГ прибыло несколько сот программистов.

Также в марте 2022 года Deutsche Bank объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Deutsche Bank
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно