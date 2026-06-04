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Німецький депутат зустрівся з главою "Газпрому" і закликав відновити "Північний потік"

05:07 04.06.2026 Чт
2 хв
Про яке спільне майбутнє німецький депутат говорив з "Газпромом"?
aimg Катерина Коваль
Фото: "Північний потік" не працює з вересня 2022 року (Getty Images)

Представник ультраправої AfD Маркус Фронмаєр зустрівся в Петербурзі з главою "Газпрому" та соратником Путіна і відкрито заговорив про відновлення "Північного потоку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Хто з ким зустрівся

Фронмаєр - заступник лідера фракції AfD у Бундестазі та зовнішньополітичний речник партії. У Петербурзі він зустрівся з двома впливовими фігурами з оточення Путіна:

  • Олексієм Міллером - главою "Газпрому";
  • Кирилом Дмітрієвим - головою Фонду прямих інвестицій Росії та спецпосланцем президента.

Зустріч з Міллером ініціювала німецька сторона, повідомив "Газпром".

"З нетерпінням чекаємо на спільне МАЙБУТНЄ разом з AfD - найпопулярнішою партією Німеччини", - після зустрічі написав у X Дмитрієв.

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Про що говорили

Головна тема - відновлення газопроводу "Північний потік" і відновлення постачань російського газу до Німеччини.

"Усі варіанти мають бути знову на столі, включно з перезапуском "Північного потоку". Наше завдання - беззастережно поставити національні інтереси Німеччини в центр", - написав після зустрічі Фронмаєр.

Обговорювалося також "економічне співробітництво" та "відновлення бізнес-діалогу Росія - Німеччина - США".

Відновлення "Північного потоку" - офіційна позиція AfD іще з торішніх федеральних виборів. Партія також виступає проти санкцій на Росію та постачання зброї Україні.

Три з чотирьох труб "Північного потоку" були пошкоджені у вересні 2022 року. Одна нитка "Північного потоку - 2" залишається неушкодженою, але ніколи не використовувалася - її річна потужність становить 27,5 млрд кубометрів.

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Російська ФедераціяПівнічний потік