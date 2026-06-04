Представник ультраправої AfD Маркус Фронмаєр зустрівся в Петербурзі з главою "Газпрому" та соратником Путіна і відкрито заговорив про відновлення "Північного потоку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Хто з ким зустрівся
Фронмаєр - заступник лідера фракції AfD у Бундестазі та зовнішньополітичний речник партії. У Петербурзі він зустрівся з двома впливовими фігурами з оточення Путіна:
Зустріч з Міллером ініціювала німецька сторона, повідомив "Газпром".
"З нетерпінням чекаємо на спільне МАЙБУТНЄ разом з AfD - найпопулярнішою партією Німеччини", - після зустрічі написав у X Дмитрієв.
Про що говорили
Головна тема - відновлення газопроводу "Північний потік" і відновлення постачань російського газу до Німеччини.
"Усі варіанти мають бути знову на столі, включно з перезапуском "Північного потоку". Наше завдання - беззастережно поставити національні інтереси Німеччини в центр", - написав після зустрічі Фронмаєр.
Обговорювалося також "економічне співробітництво" та "відновлення бізнес-діалогу Росія - Німеччина - США".
Відновлення "Північного потоку" - офіційна позиція AfD іще з торішніх федеральних виборів. Партія також виступає проти санкцій на Росію та постачання зброї Україні.
Три з чотирьох труб "Північного потоку" були пошкоджені у вересні 2022 року. Одна нитка "Північного потоку - 2" залишається неушкодженою, але ніколи не використовувалася - її річна потужність становить 27,5 млрд кубометрів.