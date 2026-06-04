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Немецкий депутат встретился с главой "Газпрома" и призвал восстановить "Северный поток"

05:07 04.06.2026 Чт
2 мин
О каком совместном будущем немецкий депутат говорил с "Газпромом"?
aimg Екатерина Коваль
Фото: "Северный поток" не работает с сентября 2022 года (Getty Images)

Представитель ультраправой AfD Маркус Фронмайер встретился в Петербурге с главой "Газпрома" и соратником Путина и открыто заговорил о восстановлении "Северного потока".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Кто с кем встретился

Фронмайер - заместитель лидера фракции AfD в Бундестаге и внешнеполитический спикер партии. В Петербурге он встретился с двумя влиятельными фигурами из окружения Путина:

  • Алексеем Миллером - главой "Газпрома";
  • Кириллом Дмитриевым - главой Фонда прямых инвестиций России и спецпосланником президента.

Встречу с Миллером инициировала немецкая сторона, сообщил "Газпром".

"С нетерпением ждем совместное БУДУЩЕЕ вместе с AfD - самой популярной партией Германии", - после встречи написал в X Дмитриев.

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О чем говорили

Главная тема - восстановление газопровода "Северный поток" и возобновление поставок российского газа в Германию.

"Все варианты должны быть снова на столе, включая перезапуск "Северного потока". Наша задача - безоговорочно поставить национальные интересы Германии в центр", - написал после встречи Фронмайер.

Обсуждалось также "экономическое сотрудничество" и "восстановление бизнес-диалога Россия - Германия - США".

Возобновление "Северного потока" - официальная позиция AfD еще с прошлогодних федеральных выборов. Партия также выступает против санкций на Россию и поставок оружия Украине.

Три из четырех труб "Северного потока" были повреждены в сентябре 2022 года. Одна нитка "Северного потока - 2" остается неповрежденной, но никогда не использовалась - ее годовая мощность составляет 27,5 млрд кубометров.

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