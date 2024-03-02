UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки біля Латвії

Фото: німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії (twitter.com/AndrisSpruds)
Автор: Наталія Юрченко

Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російські літаки біля Латвії. Це сталося вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Латвії у Facebook.

Інцидент стався у п'ятницю, 1 березня. Німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" на перехоплення російських літаків біля територіальних вод Латвії.

Як зазначається, це вперше німецькі винищувачі Eurofighter з латвійської військової бази вирушили на подібну місію.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відреагував на інцидент.

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", - написав він у Twitter (X).

Фото: німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії (twitter.com/AndrisSpruds)

Подібні інциденти

Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Також нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвія