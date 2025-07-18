Німецькі політики закликали встановити нагляд за партією "подруги Путіна"

Група німецьких політиків закликали Федеральне відомство із захисту Конституції, що виконує функції контррозвідки, встановити нагляд за ультралівим Альянсом Сари Вагенкнехт (АСВ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Кілька депутатів Бундестагу та Європарламенту від Німеччини заявили, що діяльність цієї політсили "спрямована проти вільного демократичного ладу" і тому вона має перебувати під наглядом спецслужб.
"Відомство із захисту конституції має вжити заходів і взяти АСВ під нагляд, щоб встановити, чи існує серйозна загроза демократичному ладу", - зазначив євродепутат від німецької Вільної демократичної партії Моріц Кернер.
Водночас, генеральний секретар відділення Християнсько-демократичного союзу в Бранденбурзі Гордон Гоффман зазначив, що Альянс Сари Вагенкнехт "є загрозою для безпеки і воротами для екстремізму в нашій державі".
Як пише Spiegel, причиною для таких заяв і заклику, стало недавнє рішення партії виступити на захист проросійської пропагандистки Аліни Ліпп, щодо якої ЄС запровадив санкції.
Крім того, представники партії Вагенкнехт у федеральній землі Бранденбург висловили підтримку організації Friedensbrücke ("Мирний міст"), очільницю якої підозрюють у фінансуванні терористичної діяльності на сході України.
Сара Вагенкнехт - член Лівої партії Німеччини. З липня 2004 року до липня 2009 року була депутатом Європарламенту від політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" (ЄОЛ/ЛЗП).
Вона має проросійські та євроспектичні погляди, через що їй надали прізвисько "подруга Путіна".
Зокрема, Вагенкнехт просувала власний "мирний план" щодо України, який передбачав зупинку надання Києву військової допомоги Заходу в обмін на згоду російського диктатора Володимира Путіна на негайне перемир’я по фактичній лінії фронту.
На парламентських виборах у лютому цього року, АСВ не потрапив до Бундестагу, набравши 4,97% голосів.
Нещодавно Вагенкнехт заявила про готовність до політичного діалогу з праворадикальною партією "Альтернатива для Німеччини".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.