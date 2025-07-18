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Німецькі політики закликали встановити нагляд за партією "подруги Путіна"

Фото: Сара Вагенкнехт
Автор: Валерій Савицький

Група німецьких політиків закликали Федеральне відомство із захисту Конституції, що виконує функції контррозвідки, встановити нагляд за ультралівим Альянсом Сари Вагенкнехт (АСВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Кілька депутатів Бундестагу та Європарламенту від Німеччини заявили, що діяльність цієї політсили "спрямована проти вільного демократичного ладу" і тому вона має перебувати під наглядом спецслужб.

"Відомство із захисту конституції має вжити заходів і взяти АСВ під нагляд, щоб встановити, чи існує серйозна загроза демократичному ладу", - зазначив євродепутат від німецької Вільної демократичної партії Моріц Кернер.

Водночас, генеральний секретар відділення Християнсько-демократичного союзу в Бранденбурзі Гордон Гоффман зазначив, що Альянс Сари Вагенкнехт "є загрозою для безпеки і воротами для екстремізму в нашій державі".

Як пише Spiegel, причиною для таких заяв і заклику, стало недавнє рішення партії виступити на захист проросійської пропагандистки Аліни Ліпп, щодо якої ЄС запровадив санкції.

Крім того, представники партії Вагенкнехт у федеральній землі Бранденбург висловили підтримку організації Friedensbrücke ("Мирний міст"), очільницю якої підозрюють у фінансуванні терористичної діяльності на сході України.

Хто така Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт - член Лівої партії Німеччини. З липня 2004 року до липня 2009 року була депутатом Європарламенту від політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" (ЄОЛ/ЛЗП).

Вона має проросійські та євроспектичні погляди, через що їй надали прізвисько "подруга Путіна".

Зокрема, Вагенкнехт просувала власний "мирний план" щодо України, який передбачав зупинку надання Києву військової допомоги Заходу в обмін на згоду російського диктатора Володимира Путіна на негайне перемир’я по фактичній лінії фронту.

На парламентських виборах у лютому цього року, АСВ не потрапив до Бундестагу, набравши 4,97% голосів.

Нещодавно Вагенкнехт заявила про готовність до політичного діалогу з праворадикальною партією "Альтернатива для Німеччини".

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Володимир Путін