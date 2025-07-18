RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Немецкие политики призвали установить надзор за партией "подруги Путина"

Фото: Сара Вагенкнехт
Автор: Валерий Савицкий

Группа немецких политиков призвали Федеральное ведомство по защите Конституции, выполняющее функции контрразведки, установить надзор за ультралевым Альянсом Сары Вагенкнехт (АСВ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Несколько депутатов Бундестага и Европарламента от Германии заявили, что деятельность этой политсилы "направлена против свободного демократического строя" и поэтому она должна находиться под наблюдением спецслужб.

"Ведомство по защите конституции должно принять меры и взять АСВ под надзор, чтобы установить, существует ли серьезная угроза демократическому строю", - отметил евродепутат от немецкой Свободной демократической партии Мориц Кернер.

В то же время, генеральный секретарь отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Гордон Гоффман отметил, что Альянс Сары Вагенкнехт "является угрозой для безопасности и воротами для экстремизма в нашем государстве".

Как пишет Spiegel, причиной для таких заявлений и призыва, стало недавнее решение партии выступить в защиту пророссийской пропагандистки Алины Липп, в отношении которой ЕС ввел санкции.

Кроме того, представители партии Вагенкнехт в федеральной земле Бранденбург выразили поддержку организации Friedensbrücke ("Мирный мост"), руководительницу которой подозревают в финансировании террористической деятельности на востоке Украины.

Кто такая Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт - член Левой партии Германии. С июля 2004 года по июль 2009 года была депутатом Европарламента от политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (ЕОЛ/ЛЗП).

Она имеет пророссийские и европерспективные взгляды, из-за чего ей дали прозвище "подруга Путина".

В частности, Вагенкнехт продвигала собственный "мирный план" по Украине, который предусматривал остановку передачи Киеву военной помощи Запада в обмен на согласие российского диктатора Владимира Путина на немедленное перемирие по фактической линии фронта.

На парламентских выборах в феврале этого года, АСВ не попал в Бундестаг, набрав 4,97% голосов.

Недавно Вагенкнехт заявила о готовности к политическому диалогу с праворадикальной партией "Альтернатива для Германии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин