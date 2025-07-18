Группа немецких политиков призвали Федеральное ведомство по защите Конституции, выполняющее функции контрразведки, установить надзор за ультралевым Альянсом Сары Вагенкнехт (АСВ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Несколько депутатов Бундестага и Европарламента от Германии заявили, что деятельность этой политсилы "направлена против свободного демократического строя" и поэтому она должна находиться под наблюдением спецслужб.
"Ведомство по защите конституции должно принять меры и взять АСВ под надзор, чтобы установить, существует ли серьезная угроза демократическому строю", - отметил евродепутат от немецкой Свободной демократической партии Мориц Кернер.
В то же время, генеральный секретарь отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Гордон Гоффман отметил, что Альянс Сары Вагенкнехт "является угрозой для безопасности и воротами для экстремизма в нашем государстве".
Как пишет Spiegel, причиной для таких заявлений и призыва, стало недавнее решение партии выступить в защиту пророссийской пропагандистки Алины Липп, в отношении которой ЕС ввел санкции.
Кроме того, представители партии Вагенкнехт в федеральной земле Бранденбург выразили поддержку организации Friedensbrücke ("Мирный мост"), руководительницу которой подозревают в финансировании террористической деятельности на востоке Украины.
Сара Вагенкнехт - член Левой партии Германии. С июля 2004 года по июль 2009 года была депутатом Европарламента от политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (ЕОЛ/ЛЗП).
Она имеет пророссийские и европерспективные взгляды, из-за чего ей дали прозвище "подруга Путина".
В частности, Вагенкнехт продвигала собственный "мирный план" по Украине, который предусматривал остановку передачи Киеву военной помощи Запада в обмен на согласие российского диктатора Владимира Путина на немедленное перемирие по фактической линии фронта.
На парламентских выборах в феврале этого года, АСВ не попал в Бундестаг, набрав 4,97% голосов.
Недавно Вагенкнехт заявила о готовности к политическому диалогу с праворадикальной партией "Альтернатива для Германии".
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