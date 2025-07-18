Несколько депутатов Бундестага и Европарламента от Германии заявили, что деятельность этой политсилы "направлена против свободного демократического строя" и поэтому она должна находиться под наблюдением спецслужб.

"Ведомство по защите конституции должно принять меры и взять АСВ под надзор, чтобы установить, существует ли серьезная угроза демократическому строю", - отметил евродепутат от немецкой Свободной демократической партии Мориц Кернер.

В то же время, генеральный секретарь отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Гордон Гоффман отметил, что Альянс Сары Вагенкнехт "является угрозой для безопасности и воротами для экстремизма в нашем государстве".

Как пишет Spiegel, причиной для таких заявлений и призыва, стало недавнее решение партии выступить в защиту пророссийской пропагандистки Алины Липп, в отношении которой ЕС ввел санкции.

Кроме того, представители партии Вагенкнехт в федеральной земле Бранденбург выразили поддержку организации Friedensbrücke ("Мирный мост"), руководительницу которой подозревают в финансировании террористической деятельности на востоке Украины.