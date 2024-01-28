Проросійська партія Німеччини закликає припинити військову допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

В документі, підготовленому партією "Союз Сари Вагенкнехт", міститься вимога до уряду Німеччини припинити постачання зброї Україні. Автори документа вважають, що це допоможе спонукати Росію до переговорів щодо припинення війни.

Партія вважає, що для забезпечення сталого миру та безпеки в Європі необхідно включити Росію до довгострокового європейського мирного порядку. Партія закликала до відновлення імпорту російських енергоресурсів, обмеження міграції до Німеччини та скасування санкцій щодо Москви.

"Союз Сари Вагенкнехт" критикує Євросоюз. Вона хоче, щоб держави-члени мали більше повноважень.

Крім того, партія добивається "мораторію на розширення ЄС", категорично відкидаючи переговори щодо вступу до Євросоюзу з Україною, Молдовою та Грузією.

Лідер партії Сара Вагенкнехт підтримує Росію і раніше була лідером Лівої партії у Бундестазі.

"Ліва партія"

"Ліва партія" (Die Linke) - ліва політична партія Німеччини, заснована у 2007 році в результаті злиття "Виборчої альтернативи - праця та соціальна справедливість" (WASG) зі східнонімецькою Партією демократичного соціалізму (PDS). Партія має тісні зв'язки із російськими лівими партіями.

Так, Сара Вагенкехт, бувши у "Лівій партії", підтримала повернення до "політики розрядки" щодо Росії заради миру та безпеки в Європі.

Військова допомога Німеччині Україні

Німеччина - один із головних союзників України у боротьбі з російською агресією. Країна надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму у мільярди євро.

Так, ми писали, що Німеччина виділить понад 7 млрд євро військової допомоги Україні 2024 року.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц планує на саміті лідерів Європейського союзу на майбутньому питання військової допомоги Україні. Він має намір закликати деякі країни збільшити обсяги постачання зброї та боєприпасів.