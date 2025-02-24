Пропутінська партія не потрапляє до Бундестагу, що спрощує Мерцу формування коаліції

У Німеччині оголосили попередні результати виборів до Бундестагу, що відбулися 23 лютого. Пропутінський лівопопулістський "Союз Сари Вагенкнехт" отримує 4,97% голосів і не потрапляє до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федеральний виборчий орган Німеччини.

Сара Вагенкнехт послідовно підтримувала російське вторгнення в Україну, закликаючи до припинення санкцій і військової допомоги Україні.

Ще одна партія, Вільні демократи (ВДП), отримали 4,3%, що означає, що вони не увійдуть до Бундестагу, оскільки не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

Непотрапляння цих партій до парламенту спрощує формування коаліції для ХДС/ХСС і СДПН.

Консервативний блок ХДС/ХСС кандидата в канцлери Фрідріха Мерца перемагає на загальних виборах, отримавши 28,6% голосів

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца отримали 16,4% голосів.

"Союз-90/Зелені", партнер СДПН за попередньою коаліцією, отримують 11,6%, а Соціалістична Ліва партія отримує 8,8% голосів і також проходить до Бундестагу.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) отримала 20,8% голосів. Основні партії унеможливлюють співпрацю з партією АдН, яка користується підтримкою видатних діячів США, включно з Ілоном Маском, мільярдером і союзником президента Дональда Трампа.

Заяви Мерца

Фрідріх Мерц, який має стати наступним канцлером Німеччини після перемоги консерваторів на виборах, пообіцяв допомогти надати Європі "реальну незалежність" від США, готуючись сформувати уряд.

Після своєї перемоги Мерц різко обрушився на США, розкритикувавши "абсолютно обурливі" заяви Вашингтона під час кампанії і порівнявши їх із ворожим втручанням з боку Росії.

"Тому ми перебуваємо під таким величезним тиском з двох сторін, що моїм абсолютним пріоритетом зараз є досягнення єдності в Європі. Створити єдність у Європі можливо", - заявив він на круглому столі з іншими лідерами.

Мерц обрушився з критикою на США, незважаючи на те, що президент Дональд Трамп привітав результати виборів.

"Як і в США, жителі Німеччини втомилися від безглуздого порядку денного, особливо в питаннях енергетики та імміграції, який панував протягом багатьох років", - написав Трамп у Truth Social.

Мерц, якого досі вважали атлантистом, заявив, що Трамп продемонстрував, що його адміністрація "багато в чому байдужа до долі Європи".

"Абсолютним пріоритетом Мерца буде якнайшвидше зміцнення Європи, щоб ми могли крок за кроком досягти реальної незалежності від США", - додав він.

Він навіть ризикнув поставити запитання, чи буде на наступному саміті Організації Північноатлантичного договору, яка протягом десятиліть забезпечувала безпеку Європи, як і раніше представлено "НАТО в його нинішньому вигляді"...

Дострокові вибори 23 лютого відбулися після розпаду в листопаді минулого року коаліції Шольца, до якої входили СДПН, Зелені та проринкова Вільна демократична партія, через розбіжності з приводу бюджетних витрат. Явка виборців у 83% була найвищою з моменту возз'єднання в 1990 році.