Німецькі солдати їздили на змагання з російськими вояками. Бундесвер почав перевірку

Німецькі солдати брали участь у змагання, де також була присутня російська армія. Міноборони Німеччини взялося за перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися змагання зі стрільби з лука, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація (CISM). На знімку помітили російських військових, які стоять поруч з головою німецької делегації підполковником Крістіаном Лютцкендорфом.

bild.de

Литва різко розкритикувала дії Міноборони Німеччини. Сама країна з 2022 року бойкотує змагання, де беруть участь росіяни. Представник департаменту Гібридних загроз Міноборони Литви вважає, що своєю участю у змаганнях РФ домагається міжнародного визнання на тлі санкцій.

"Незбагненно, що Німеччина та інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресивної війни Росії проти наших східних сусідів не існує", - сказав представник Литви.

У Міноборони Німеччини у коментарі виданню Bild заявили, що провели бесіду з відповідальними особами та винесли попередження німецьким військовим. Як зазначили, учасникам змагань дали зрозуміти, що такі фото "неприйнятні".

Bild провело дослідження та виявило, що німецькі солдати взяли участь ще у двох заходах разом із росіянами: на 79 генасамблеї CISM у травні 2024 року в Танзанії та чемпіонаті організації з баскетболу у червні в Сербії. Були опубліковані відповідні фото, де "засвітилися" німецькі солдати.

bild.de

Видання подало запит до Міноборони Німеччини, в якому відповіли, що ще влітку розпочали перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими. Бундесвер пообіцяв, що якщо факт підтвердять, то участь буде "принципово скасовано".