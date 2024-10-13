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Немецкие солдаты ездили на соревнования с российскими вояками. Бундесвер начал проверку

Берлин, Воскресенье 13 октября 2024 13:02
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Немецкие солдаты ездили на соревнования с российскими вояками. Бундесвер начал проверку Фото: немецкие военные "засветились" на соревнованиях с армией РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Немецкие солдаты участвовали в соревновании, где также присутствовала российская армия. Минобороны Германии взялось за проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В конце февраля 2024 года в Бангладеш состоялись соревнования по стрельбе из лука, организованные Международной военно-спортивной ассоциацией (CISM). На снимке заметили российских военных, стоящих рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом.

Немецкие солдаты ездили на соревнования с российскими вояками. Бундесвер начал проверку

bild.de

Литва резко раскритиковала действия Минобороны Германии. Сама страна с 2022 года бойкотирует соревнования, в которых участвуют россияне. Представитель департамента гибридных угроз Минобороны Литвы считает, что своим участием в соревнованиях РФ добивается международного признания на фоне санкций.

"Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, будто бы агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", - сказал представитель Литвы.

В Минобороны Германии в комментарии изданию Bild заявили, что провели беседу с ответственными лицами и вынесли предупреждение немецким военным. Как отметили, участникам соревнований дали понять, что такие фото "неприемлемы".

Bild провело исследование и обнаружило, что немецкие солдаты приняли участие еще в двух мероприятиях вместе с россиянами: на 79 генассамблее CISM в мае 2024 в Танзании и чемпионате организации по баскетболу в июне в Сербии. Были опубликованы фото, где "засветились" немецкие солдаты.

bild.de

Издание подало запрос Минобороны Германии, в котором ответили, что еще летом начали проверку участия немецких солдат в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными. Бундесвер пообещал, что если факт подтвердят, то участие будет "принципиально отменено".

Напомним, российские и белорусские спортсмены не допускаются к международным соревнованиям, если они поддерживают войну РФ против Украины. Однако на некоторых соревнованиях им разрешено участие под нейтральным флагом.

Ранее в Национальном комитете спорта инвалидов рассказали, что россияне провоцировали украинских спортсменов на состоявшихся в Париже Паралимпийских играх-2024.

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