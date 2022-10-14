Німецькі слідчі з'ясували причину витоків на "Північних потоках", - ЗМІ

Фахівці зробили підводні знімки витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які свідчать про те, що пошкодження могли виникнути лише внаслідок застосування вибухівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.
За даними видання, німецькі експерти з вибухових речовин федеральної поліції та водолази працювали на місці події. Вони спустили на дно безпілотник, за допомогою якого було зроблено знімки пошкоджень на трубопроводах.
В ARD зазначають, що витік газу становить у діаметрі 8 метрів. При цьому обидва трубопроводи мають два пошкодження. Недоторканою залишилася лише одна нитка "Північного потоку-2".
Джерела в урядових колах ФРН розповіли виданню, що, згідно з висновками німецьких слідчих, "витік міг виникнути тільки внаслідок вибуху".
При цьому поліція вже передала знімки генеральному прокурору, який кілька днів тому розпочав розслідування за звинуваченням у "створенні вибухового пристрою" та "антиконституційному саботажі".
Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі виявили кілька витоків газу.
Пізніше шведські сейсмологи припустили, що такі ушкодження могли бути спричинені підводними вибухами.
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