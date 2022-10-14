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Немецкие следователи выяснили причину утечек на "Северных потоках", - СМИ

Фото: немецкие следователи выяснили причину утечек на "Северных потоках" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты сделали подводные снимки утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые свидетельствуют о том, что повреждения могли возникнуть только в результате применения взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

По данным издания, немецкие эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы работали на месте происшествия. Они спустили ко дну беспилотник, при помощи которого были сделаны снимки повреждений на трубопроводах.

В ARD отмечают, что утечка газа составляет в диаметре 8 метров. При этом оба трубопровода имеют по два повреждения. Нетронутой осталась лишь одна нитка "Северного потока-2".

Источники в правительственных кругах ФРГ рассказали изданию, что, согласно выводам немецких следователей, "утечка могла возникнуть только в результате взрыва".

При этом полиция уже передала снимки генеральному прокурору, который несколько дней назад начал расследование по обвинению в "создании взрывного устройства" и "антиконституционном саботаже".

Напомним, 27 сентября стало известно, что на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море обнаружили несколько утечек газа.

Позже шведские сейсмологи предположили, что такие повреждения могли быть вызваны подводными взрывами.

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Балтийское мореСеверный поток