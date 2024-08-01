Німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера з ФСБ Красікова, - Bild

Обмін ув'язненими між РФ та Заходом

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, західні ЗМІ повідомляли масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

Пізніше стало відомо, що обмін було проведено за допомоги Туреччини в Анкарі. Загалом обміняли 26 осіб, які перебували у в'язницях 7 різних країн - США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У рамках операції 10 заручників, у тому числі 2 дітей, були передані Росії, 13 заручників - Німеччині та 3 заручники - США.

У списку отриманих Росією ув'язнених є, зокрема, кілер з ФСБ Вадим "Соколов" Красіков, який у 2019-му вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини та був довічно ув'язнений.

Детальніше про обмін ув'язненими між РФ та Заходом - в матеріалі РБК-Україна.

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