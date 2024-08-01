Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова, - Bild

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, сегодня, 1 августа, западные СМИ сообщали о масштабном обмене заключенными между Россией, США и Германией.

Позже стало известно, что обмен был проведен с помощью Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.

В списке полученных Россией заключенных есть, в частности, киллер из ФСБ Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии и был пожизненно заключен.

Подробнее об обмене заключенными между РФ и Западом - в материале РБК-Украина.

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