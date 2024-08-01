RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова, - Bild

Фото: немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Вадима Красикова во время обмена заключенными между Россией и Западом, который состоялся 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации BILD, следователи недовольны освобождением Красикова, который отбывал заключение за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии. 

Отмечается, что после интенсивного расследования в отношении агента российских спецслужб его неожиданно выпустили на свободу, несмотря на приговор пожизненного заключения.

Как сообщает издание, в ведомстве федерального генерального прокурора царит разочарование: среди высокопоставленных следователей Германии "мало понимания", а произошедшее считается чрезмерной уступчивостью по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, сегодня, 1 августа, западные СМИ сообщали о масштабном обмене заключенными между Россией, США и Германией.

Позже стало известно, что обмен был проведен с помощью Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.

В списке полученных Россией заключенных есть, в частности, киллер из ФСБ Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии и был пожизненно заключен.

Подробнее об обмене заключенными между РФ и Западом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ