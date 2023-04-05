Німецькі органи влади потрапили під атаку хакерів, яких пов'язують із РФ

"У середу державні сайти відразу кількох федеральних земель Німеччини зазнали DDoS-атаки іноземних хакерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не працювали сайти поліції Бранденбурга та Нижньої Саксонії, офіційний портал Шлезвіг-Гольштейна, сайти міністерств та правоохоронців у Мекленбурзі – Передній Померанії, Саксонії-Анхальт та Нижній Саксонії.

"Ми вважаємо, що атаки на різні федеральні землі були скоординовані", - заявила Хюскенс.

За даними прокуратури місто Ферден у Нижній Саксонії, наразі розслідуються всі версії нападу, але є вказівки на російський слід.