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Немецкие органы власти попали под атаку хакеров, связываемых с РФ

Фото: Немецкие органы власти попали под атаку связывающих с РФ хакеров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Несколько регионов Германии испытали масштабную кибератаку, за которой могут стоять российские хакеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровых технологий Саксонии-Анхальт Лидии Хюскенс, которое приводит Bild.

"В среду государственные сайты сразу нескольких федеральных земель Германии подверглись DDoS-атакам иностранных хакеров", - говорится в сообщении.

Не работали сайты полиции Бранденбурга и Нижней Саксонии, официальный портал Шлезвиг-Гольштейна, сайты министерств и правоохранителей в Мекленбурге - Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии.

"Мы считаем, что атаки на разные федеральные земли были скоординированы", - заявила Хюскенс.

По данным прокуратуры город Ферден в Нижней Саксонии, расследуются все версии нападения, но есть указания на российский след.

Напомним, что утечка тысячи секретных файлов российской компании Vulkan показала, как программисты помогают российским спецслужбам.

Недавно компания Microsoft сообщила, что россияне готовят новую волну кибератак в Украине.

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Российская ФедерацияКибератака