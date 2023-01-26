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Німецькі Leopard прибудуть до України швидше, ніж американські Abrams, - Кірбі

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Вашингтон, Четвер 26 січня 2023 03:59
Німецькі Leopard прибудуть до України швидше, ніж американські Abrams, - Кірбі Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німецькі танки Leopard доставлять на територію України швидше за американські Abrams, проте це може зайняти місяці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

При цьому Кірбі не уточнив термінів, коли США зможуть доставити танки Abrams до України.

"Ці танки Leopard також дуже складні. Це дуже хороші танки, і їх багато на європейському континенті. Це близько 60 танків", - сказав Кірбі.

За його словами, танки можуть вплинути, оскільки бойові дії стануть більш запеклими навесні і влітку.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.

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