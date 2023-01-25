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Постачання Україні танків Abrams від США може зайняти місяці, - Білий дім

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Середа 25 січня 2023 20:20
Постачання Україні танків Abrams від США може зайняти місяці, - Білий дім Фото: постачання Україні танків Abrams від США може зайняти місяці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Процес постачання Україні американських танків M1 Abrams може тривати місяці, проте незабаром розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

За словами вищих посадових осіб адміністрації, доставка танків триватиме місяці, але незабаром за межами України розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.

"Ми матимемо можливість запровадити дуже ретельну програму навчання, а також дуже ретельну програму, щоб мати можливість обслуговувати та підтримувати ці танки, які вимагають значної кількостіобслуговування", - сказав чиновник Білого дому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams.

Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

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