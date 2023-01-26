Немецкие Leopard прибудут в Украину быстрее, чем американские Abrams, - Кирби

Немецкие танки Leopard окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams, однако это может занять месяцы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом Кирби не уточнил сроки, когда США смогут доставить танки Abrams в Украину.

"Эти танки Leopard тоже очень сложны. Это очень хорошие танки, и их много на европейском континенте. Это около 60 танков", - сказал Кирби.

По его словам, танки могут оказать значительное влияние, поскольку боевые действия станут более ожесточенными весной и летом.

Напомним, ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.

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