UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німецькі генерали тайно відвідували Київ в день відставки Залужного, - Bild

Фото: Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У четвер, 8 лютого, в одному з готелів Києва помітили високопоставлених німецьких генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, в коментарі Міністерства оборони Німеччини розповіли , що в Україні перебувають: 

  • генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини.
  • генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони Німеччини.

Зазначається, що вони прибули до Києва таємно на запрошення колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Втім, в день їх прибуття останнього було відправлено у відставку. 

В Міністерстві оборони Німеччини розповіли, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики". За словами оглядача видання Гагена Мейра, візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між країнами. 

Відставка Залужного

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні