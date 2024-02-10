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Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного, - Bild

Фото: Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В четверг, 8 февраля, в одном из отелей Киева заметили высокопоставленных немецких генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, в комментарии Министерства обороны Германии рассказали, что в Украине находятся: 

  • генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии.
  • генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер - один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны Германии.

Отмечается, что они прибыли в Киев тайно по приглашению бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Впрочем, в день их прибытия последний был отправлен в отставку.

В Министерстве обороны Германии рассказали, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах". По словам обозревателя издания Гагена Мейра, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между странами.

Отставка Залужного

8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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