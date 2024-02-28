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Німецька Uniper допустила звернення до суду через арешт Путіним її активів

Архівне фото: Німецька Uniper допустила звернення до суду через арешт Путіним її активів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німецька енергетична компанія Uniper допустила звернення до суду через арешт її російської дочки "Юніпро" диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Зазначається, що компанія вважає "передачу" акцій "Юніпро" порушенням двостороннього договору про інвестиції між Росією і Німеччиною, а також договору про енергетичну хартію. 

У зв'язку з цим Uniper надіслала повідомлення про суперечку РФ. Якщо компромісного рішення не буде досягнуто шляхом переговорів, Uniper може ініціювати арбітражний розгляд проти Росії.

Компанія пояснила, що рішення про продаж частки в "Юніпро" було ухвалено влітку 2021 року, про нього було повідомлено російський уряд. У 2022 році компанія досягла угоди про угоду з російським покупцем, але влада країни не схвалила її.

Указ Путіна

25 квітня диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким 83,73% акцій "Юніпро", що належать німецькому концерну Uniper, і 98,23% акцій "Фортума", якими володіє фінська група Fortum, "передаються" в тимчасове управління Росмайну.

"Юніпро" володіє п'ятьма ТЕС загальною потужністю 11,28 ГВт. Йдеться про Сургутську ГРЕС-2, Березовську, Шатурську, Смоленську та Яйвинську ГРЕС.

Конфіскація активів Путіним

Ще восени Європейська комісія пропонувала запровадити санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.

Вчора стало відомо, що фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів.

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Російська Федерація