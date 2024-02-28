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Немецкая Uniper допустила обращение в суд из-за ареста Путиным ее активов

Архивное фото: Немецкая Uniper допустила обращение в суд из-за ареста Путиным ее активов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая энергетическая компания Uniper допустила обращение в суд из-за ареста ее российской дочки "Юнипро" диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что компания считает "передачу" акций "Юнипро" нарушением двустороннего договора об инвестициях между Россией и Германией, а также договора об энергетической хартии. 

В связи с этим Uniper направила уведомление о споре РФ. Если компромиссное решение не будет достигнуто путем переговоров, Uniper может инициировать арбитражное разбирательство против России.

Компания пояснила, что решение о продаже доли в "Юнипро" было принято летом 2021 года, о нем было уведомлено российское правительство. В 2022 году компания достигла соглашения о сделке с российским покупателем, но власти страны не одобрили ее.

Указ Путина

25 апреля диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих немецкому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, "передаются" во временное управление Росимуществу.

"Юнипро" владеет пятью ТЭС общей мощностью 11,28 ГВт. Речь идет о Сургутской ГРЭС-2, Березовской, Шатурской, Смоленской и Яйвинской ГРЭС.

Конфискация активов Путиным

Еще осенью Европейская комиссия предлагала ввести санкции против россиян, отбиравших активы иностранных компаний, таких как Carlsberg, Adidas и Danone.

Вчера стало известно, что финская компания Fortum возбудила арбитражное разбирательство против Российской Федерации и потребует компенсацию за незаконный арест своих активов.

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