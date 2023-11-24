ЄС хоче запровадити санкції проти осіб, які в РФ відбирали Carlsberg і Adidas, - Politico

Європейська комісія пропонує ввести санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Кремль забрав під свій контроль активи іноземних компаній і поставив тимчасових керівників.

Раніше ЄС не мав можливості покарати людей, які нажилися на конфіскаціях активів. Однак це може змінитися, якщо уряди Євросоюзу схвалить останні плани санкцій Єврокомісії.

Скільки західних активів було заарештовано в РФ

Згідно з текстом, який обговорювали представники ЄС минулої п'ятниці, Євросоюз зможе переслідувати людей або організації, які "заробляють на примусовому передаванні власності або контролю над організаціями, створеними в Росії, які раніше належали або контролювалися особами Євросоюзу".

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що з лютого 2022 року російська держава заарештувала 93 іноземні підприємства і заволоділа належними Заходу активами на суму понад 400 мільйонів доларів.

Нові державні компанії зазвичай передаються в руки поплічників Кремля. Одним із прикладів є 32-річний Якуб Закрієв - родич глави Чечні Рамзана Кадирова, який був призначений главою як Danone, так і російського підрозділу Carlsberg.

Санкції проти Росії

Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.