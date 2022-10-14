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Немецкая Siemens Energy продает контрольный пакет акций совместного предприятия в РФ

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Пятница 14 октября 2022 15:46
Немецкая Siemens Energy продает контрольный пакет акций совместного предприятия в РФ Фото: Немецкая Siemens Energy продает контрольный пакет акций совместного предприятия в РФ (siemens-energy.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Siemens Energy продала 65% акций российской газотурбинной компании партнеру совместного предприятия Inter Rao.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил представитель немецкой компании в соответствии со своей стратегией выхода из страны.

Финансовые подробности не разглашаются. В августе Siemens Energy заявила, что может продать или свернуть свой российский бизнес, и что она связалась с государственными органами для обработки деталей.

В 2021 финансовом году компании доля России в общем объеме продаж Siemens Energy в размере 28,5 миллиарда евро.

Siemens Energy

Немецкая компания, изготовитель оборудования для энергетической отрасли. Создано в апреле 2020 года отделением энергетического подразделения концерна Siemens в самостоятельную компанию, а концерн хранит 35% акций компании. Занимается оборудованием и технологиями для электросетей (прежде высоковольтных), оборудованием для электростанций (газовые и паровые турбины, генераторы, контрольные системы), оборудованием для нефтегазовой и других отраслей промышленности.

Напомним, что итальянский энергогигант Enel продал российские активы и вышел из рынка РФ.

Также стало известно, что гигант из США Emerson решил продать свой российский бизнес.

Ранее сообщалось, что крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной.

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