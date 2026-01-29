Не можуть контролювати: німецька Infineon виправдалася за запчастини в "Герані"

Німецька компанія Infineon Technologies не може пояснити, яким чином деталі її виробництва опинилися в нових російських БПЛА "Герань-5". Компанія заявляє, що дотримується санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Deutsche Welle.
Україна збила нові російські безпілотники "Герань-5", в яких виявили іноземні запчастини. Головні "постачальники" - це Китай, США та Німеччина, в тому числі німецька компанія Infineon Technologies.
В компанії з приводу того, що їхню продукцію знайшли в російських дронах, заявили, що не торгують з РФ та дотримуються санкцій. Відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Infineon ліквідувала свою компанію в Росії.
"Infineon зобов’язала всіх дистриб’юторів у світі запровадити надійні заходи, які унеможливлюють постачання продукції або надання послуг від імені Infineon, що порушують санкції", - сказано у відповіді на запит видання.
При цьому в Infineon заявили, що нібито не можуть контролювати перепродаж продукту, оскільки, мовляв, "Infineon виробляє близько 30 млрд чипів на рік". Проте в компанії запевняють, що нібито вже вжили "комплексних заходів для забезпечення дотримання санкцій".
Зокрема Infineon запевнила, що у випадку, коли отримує "конкретну й достовірну інформацію", що компанія-партнер торгує з РФ, вони припиняють постачання та вимагають пояснень. Також у список заходів входять розслідування обходу санкцій та співпраця з державними органами.
При цьому Infineon проігнорував питання щодо того, через які країни компоненти можуть потрапляти до Росії та з державними органами яких саме країн ведеться співпраця під час розслідувань обходу санкцій.
Нагадаємо, що на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Герань-5".
За даними Головного управління розвідки МОУ, основні характеристики "Герань-5" наступні:
Окрім цього, в ГУР ідентифікували постачальників елементної бази для дронів. Серед них - компанії з Китаю, США та Німеччини. З повним переліком компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.