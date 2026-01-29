RU

Не могут контролировать: немецкая Infineon оправдалась за запчасти в "Геране"

Фото: обломки сбитого дрона "Герань-5" (ГУР МОУ)
Автор: Антон Корж

Немецкая компания Infineon Technologies не может объяснить, каким образом детали ее производства оказались в новых российских БПЛА "Герань-5". Компания заявляет, что придерживается санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Украина сбила новые российские беспилотники "Герань-5", в которых обнаружили иностранные запчасти. Главные "поставщики" - это Китай, США и Германия, в том числе немецкая компания Infineon Technologies.

В компании по поводу того, что их продукцию нашли в российских дронах, заявили, что не торгуют с РФ и придерживаются санкций. Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину Infineon ликвидировала свою компанию в России.

"Infineon обязала всех дистрибьюторов в мире ввести надежные меры, которые делают невозможным поставки продукции или оказание услуг от имени Infineon, нарушающих санкции", - сказано в ответе на запрос издания.

При этом в Infineon заявили, что якобы не могут контролировать перепродажу продукта, поскольку, мол, "Infineon производит около 30 млрд чипов в год". Однако в компании уверяют, что якобы уже приняли "комплексные меры для обеспечения соблюдения санкций".

В частности Infineon заверила, что в случае, когда получает "конкретную и достоверную информацию", что компания-партнер торгует с РФ, они прекращают поставки и требуют объяснений. Также в список мер входят расследование обхода санкций и сотрудничество с государственными органами.

При этом Infineon проигнорировал вопрос о том, через какие страны компоненты могут попадать в Россию и с государственными органами каких именно стран ведется сотрудничество в ходе расследований обхода санкций.

 

Напомним, что в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотник "Герань-5".

По данным Главного управления разведки МОУ, основные характеристики "Герань-5" следующие:

  • полная взлетная масса - 850 кг;
  • крейсерская скорость - 450-600 км/ч;
  • продолжительность полета - около 2 часов;
  • оценочная дальность - до 950 км;
  • максимальная высота - 6 км.

Кроме этого, в ГУР идентифицировали поставщиков элементной базы для дронов. Среди них - компании из Китая, США и Германии. С полным перечнем компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.

