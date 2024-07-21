Німецька компанія продавала інструменти компаніям, пов’язаним із ФСБ, - FT

Німецька компанія Heller Tools співпрацювала з компаніями в Російській Федерації. Загалом Росії було продано інструментів на понад мільйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times .

За даними видання, компанія Heller Tools продала свердла та інші інструменти на загальну суму в майже 1,2 мільйона доларів компаніям, пов’язаним із контрабандною операцією "Сернія".

Heller Tools задекларувала продажі товарів на суму 860 000 доларів московській компанії під назвою "Торговий дім Трейдтулс", пов’язаної із мережею "Сернія", між початком повномасштабного вторгнення в Україну і до червня 2023 року.

Митні записи показують, що експорт товарів Heller до "Трейдтулс" припинився у червні 2023 року, незабаром після того, як FT звернулася до Heller із запитаннями про його торгівлю з "Трейдтулс".

Проте до вересня Heller Tools почала продавати товари іншій російській фірмі під назвою "Тірекс". Цю компанію, яка купила товарів у німецької компанії на ще 300 000 доларів, заснував у червні чоловік, який працював у "Трейдтулс".

У Heller заявили, що відповідають "всім вимогам законодавства".

Heller Tools продавала РФ підсанкційні товари

Зазначається, що будівельні інструменти, які продає Heller, такі як пилки та свердла для сталі або цегляної кладки, були включені до санкційних списків ЄС у грудні 2023 року, після продажу компанії "Тірекс". Інструменти додали тому, що вони можуть "зокрема сприяти збільшенню промислового потенціалу Росії".

У 2022 році Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п’ятьом особам, пов’язаним із "Сернією", у змові з метою закупівлі технологій військового класу та подвійного призначення для російських оборонних компаній.

Серед них був підозрюваний полковник ФСБ Вадим Конощенок, який був затриманий естонськими прикордонниками під час спроби втекти до Росії.