У США відправили у в'язницю росіянина за переправку до РФ мікроелектроніки подвійного призначення
Росіянина засудили до трьох років в'язниці за незаконне придбання великої кількості виробленої у США мікроелектроніки подвійного призначення військового класу для російських організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу прокурора США.
За даними прокуратури, росіянин Максим Марченко брав участь у зарубіжній незаконній мережі поставок, яка після вторгнення Росії в Україну незаконно закуповувала великі партії OLED-мікродисплеїв подвійного призначення військового класу для російських користувачів.
Максим Марченко, громадянин Росії, який мешкає в Гонконзі, керує кількома підставними компаніями і незаконною мережею поставок у Росії та інших країнах. Він і два його співучасники шахрайськи купували в американських дистриб'юторів мікросхеми військового призначення, включно з OLED-мікродисплеями, для користувачів у Росії. Для цього вони використовували підставні компанії та обманні методи, приховуючи від американської влади кінцеве призначення товару.
Ці технології мають значне військове застосування, наприклад, у прицілах для гвинтівок і приладах нічного бачення. Вони стверджували, що відправляють вантажі в Китай та інші країни для використання в медичних дослідженнях, але насправді товари призначалися для Росії.
Марченко і його співучасники нелегально переправляли OLED-мікродисплеї через компанії в Гонконзі та інших країнах, організовуючи їхнє доставлення в Росію. Вони також використовували підставні компанії для приховування платежів із Росії. З травня 2022 року до серпня 2023 року підставні компанії Марченка переказали у США понад 1,6 мільйона доларів на підтримку цієї мережі контрабанди.
Арешти росіян у США за звинуваченням у ухиленні від санкцій
США ввели санкції проти Росії у сфері електроніки у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці заходи спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, необхідних для виробництва електроніки.
Нещодавно повідомлялося про арешт у США чотирьох росіян за підозрою в експорті заборонених товарів до Росії.
До цього стало відомо, що правоохоронці США викрили схему поставки до Росії деталей для військової техніки.
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